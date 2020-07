Lettera al direttore: "Savona può si affliggersi di un complesso, quello di 'parità... non essendo inferiore a nessuna"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera inviata alla nostra redazione:

"La realizzazione di un nuovo terminal della Costa a Genova va di pari passo con la ricostruzione del ponte ex Morandi ed è certamente una “buona notizia” per la Liguria. Di certo non sono auspicabili campanilismi forieri di negatività, pregiudiziali prese di posizione di sapore salottiero, ma al contrario occorrono sinergie, collaborazioni insomma quel che si dice “fare squadra”.

Ci si riferisce agli spalti Savonesi ove da una curva si è gridato al lupo per una nave ferma (non per sua volontà) in porto nel periodo del Covid che obbiettivamente non ha creato alcun particolare problema e dall’altra ora accende una spia allarmistica circa un vaticinato parziale disimpegno savonese della Costa. Nulla di ciò è frutto di riscontri plausibili ma di mere congetture.

Meglio piazzarsi in tribuna centrale (quella popolare) e fare il tifo tutti insieme, senza pregiudizi. E’ il momento di pensare avanti avendo a cuore il bene di una città che lo merita essendosi negli anni migliorata molto, con una bella darsena, con il rilancio della fortezza e, last but not least, con il recupero dell’ex ospedale San Paolo, storico edificio che darà ulteriore lustro e vita alla magnifica appendice fronte prolungamento.

Nella mia, non breve, esperienza politico – amministrativa ho avuto modo di conoscere molte delle circa 8000 realtà municipali italiane, dalle città più blasonate ai borghi più sorprendenti, posso affermare che Savona può si affliggersi di un complesso, quello di “parità”...non essendo inferiore a nessuna".

Piercarlo Malvolti

già vice presidente nazionale ANCI