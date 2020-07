Le operazioni quotidiane sono più semplici con una carta prepagata con Iban

Al giorno d’oggi siamo sempre più alla ricerca di qualcosa di semplice ed evitiamo in modo ben conscio quelle che sono le difficoltà della vita. Così come cerchiamo l’assicurazione più vantaggiosa, il supermercato più vicino a casa, si sta iniziando finalmente anche a prendere in seria considerazione tutti i vantaggi che una carta prepagata con Iban può dare.

Che siate giovani o adulti, poco importa, la scelta di una carta prepagata con Iban può rivelarsi alquanto soddisfacente per chiunque. D’altronde il tempo è prezioso e meno ore si passano in coda davanti ad uno sportello bancario e più tempo libero si avrà a disposizione. Siamo certi che una partita a tennis o un aperitivo con gli amici sia molto più gradito di una attesa infinita in coda.

Quali sono le operazioni che si possono fare con una carta prepagata con Iban

A volte il fatto di non avere un conto corrente presso uno sportello reale, potrebbe far storcere il naso ai tradizionalisti, che magari preferiscono scambiare anche quattro chiacchiere con l’addetto allo sportello. Se però non siete quel tipo di persona, allora vedrete che una carta prepagata con Iban vi potrà risolvere un sacco di problemi di questo tipo; soprattutto se siete voi la persona dietro al chiacchierone!

Le operazioni che avrete modo di fare attraverso una carta prepagata con Iban sono molteplici. Se siete dipendenti di un’azienda, ad esempio, il vostro datore di lavoro sarà in grado di accreditarvi lo stipendio. Se siete in affitto, potrete tranquillamente effettuare un bonifico verso il conto del vostro padrone di casa. Inoltre, grazie ai diversi sportelli ATM della vostra città, sarete sempre in grado di caricare la vostra carta anche attraverso il contante. In questo modo non sarete costretti a portare con voi troppi soldi. In fondo una carta si nota meno di una pila di banconote, ed è decisamente meglio così, soprattutto quando a notare questa cosa è qualche malintenzionato.

Altri vantaggi delle carte prepagate con Iban

Oltre ai vantaggi che abbiamo già elencato, ci sono un altro paio di cose che non andrebbero assolutamente sottovalutate, come fa notare la redazione di miglioricarteprepagate.it . Tra queste, sicuramente la possibilità di poter pagare direttamente con la vostra carta in qualsiasi negozio o presso ogni studio di un professionista che abbia a disposizione la macchinetta per i pagamenti elettronici (da poco obbligatori per legge in Italia).

Oltre a questo tipo di pagamento, sarete anche in grado di sfruttare la possibilità di usare la carta, come una carta di credito e, naturalmente, fare tutti i pagamenti online che vorrete. In questo modo non dovrete mai più rinunciare ad una offerta che dura soltanto poche ore e che fa proprio al caso vostro.

Quali sono le spese che si devono affrontare con una carta prepagata con Iban

Tutti questi vantaggi e il fatto di poter effettuare moltissime operazioni in modo semplice e vantaggioso ha effettivamente un costo. Nulla di preoccupante. Si tratta di un canone che potrà essere pagato o mensilmente o annualmente. Non graverà di certo sul bilancio familiare, ma è comunque una piccola spesa che dovrete affrontare per poter usare sempre la vostra carta prepagata con Iban.

La sicurezza delle carte prepagate con Iban

Un altro grande vantaggio, rispetto all’uso del contante e soprattutto al fatto di avere con sé una cifra considerevole di banconote, è che, nel malaugurato caso in cui la carta andasse persa o qualcuno azzardasse un furto, potrete facilmente bloccare tutte le operazioni in pochissimo tempo. Vi basterà infatti chiamare il servizio di assistenza clienti e faranno in modo che nessuno possa usare la vostra carta per effettuare dei prelievi indesiderati, fare acquisti online senza il vostro consenso o qualsiasi altra cosa possa venire in mente a colui il quale vi abbia sottratto la carta. Altrettanto velocemente sarete anche in grado di sbloccare la carta e tornare ad utilizzarla quanto prima in tutta sicurezza.