Savona, la denuncia dell'Enpa: "La colonia felina di via Nostra Signora degli Angeli decimata dal traffico"

La colonia felina di via Nostra Signora degli Angeli a Savona sta subendo una decimazione a causa del traffico; sono già molti, tre nelle ultime settimane, i gatti falciati dalle auto che scendono, spesso a velocità sostenuta, soprattutto nella strettoia; alcuni sono morti subito ed altri due, recuperati nei giorni scorsi da Ambulanze Veterinarie, sono ora in cura e convalescenza presso i volontari della Protezione Animali (che continua ad anticipare le notevoli spese di primo intervento che invece dovrebbe pagare il comune di Savona, che si rifiuta di farlo); ed un’altra situazione analoga si sta verificando in zona Madonna del Monte.

Volontarie che assistono le colonie ed Enpa sono esasperati e sperano che il comune, come già hanno chiesto da tempo alcuni residenti, preoccupati anche per bambini che transitano in bicicletta o attraversano per andare al vicino parco giochi, installi almeno due dossi per limitare la velocità.

Si teme che l’incremento degli investimenti sia in parte anche dovuto a qualche automobilista che, invece di rallentare in presenza di un gatto che attraversa, acceleri e tenti di investirlo deliberatamente; su questa ipotesi le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno effettuando controlli.