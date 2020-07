Incendio in un box nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, a Loano, in via Foscolo, dove una bicicletta elettrica ha preso fuoco, per cause non ben chiarite.

Il rogo, nel quale è andato distrutto il mezzo a due ruote, è stata coinvolta un'auto che è stata parzialmente danneggiata. Non sono invece rimaste coinvolte alcune persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e bonificare il garage.