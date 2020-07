La cometa 2020 F3 Neowise avvistata dal monte Beigua

La cometa 2020 F3 Neowise è stata scoperta il 27 marzo da un telescopio spaziale, il NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), un telescopio di 40 cm di diametro che osserva nell’infrarosso.

Il 3 luglio è passata al perielio ed una temperatura di 260°C superficiali ne ha attivato fortemente il nucleo, si temeva potesse anche disintegrarsi ma in queste mattine sta dando uno spettacolo veramente eccezionale.

Per osservarla al meglio è utile farlo da un cielo buio e l’orario per ora è impegnativo, sorge dopo le 3 e alle 4:30 di mattina il cielo è già troppo chiaro per poterla osservare bene, ma già la settimana prossima diventerà circumpolare e il giorno 22 sarà alla minima distanza dalla Terra (103,5 milioni di km), anche se la sua luminosità andrà ad attenuarsi perché si sta allontanando dal Sole al perielio era a 44 milioni di km dal Sole ora è già 52 milioni di km e il 22 luglio sarà a 93 milioni di km.

"Noi la abbiamo osservata questa mattina dal monte Beigua - spiega l'Associazione Astrofili Orione -, alle 4:18 è passata anche la Stazione Spaziale Internazionale, venerdì 10 alle ore 19 faremo una diretta su youtube per parlarne al seguente LINK".