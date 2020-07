Il vostro volo aereo con la compagnia Vueling è stato annullato? Ecco come comportarsi per ottenere un rimborso

Prendere un volo per una destinazione vicina o lontana oggi è facile. Migliaia di passeggeri attraversano il cielo ogni giorno per raggiungere in sicurezza la loro destinazione finale. Tuttavia, non è possibile escludere le molte delusioni che la densità del traffico aereo può causare a determinati passeggeri. I ritardi dei voli o la cancellazione totale dei voli sono una delle principali fonti di tensione tra le compagnie aeree e i loro clienti. In questo tipo di situazione, diventa indispensabile per il cliente recuperare i propri fondi, in mancanza del volo prenotato. Questa situazione spesso si traduce in perdite significative per il passeggero, sia in termini di tempo che di denaro. Al fine di salvaguardare il suo diritto al risarcimento, il cliente può quindi chiedere aiuto a piattaforme come ItaliaRimborso. Così, il risarcimento diventerà possibile, in modo professionale e perfettamente legale. È quindi importante che ciascun passeggero aereo faccia ricorso a questo tipo di aiuto. Pertanto, il rimborso da parte di Vueling viene supervisionato da un regolamento che protegge il passeggero.





Con Vueling come viaggiare sicuri e venire risarciti in caso di imprevisti?

La Vueling, fondata nel 2004, è una compagnia aerea specializzata in voli "low cost". Con Vueling, potete viaggiare in tutta Europa, Medio Oriente e Africa. Inoltre, ci sono più di 350 rotte separate, che rendono questa compagnia uno dei principali attori nel trasporto aereo a basso costo in Europa. Con oltre un centinaio di aeromobili, la flotta di Vueling consente di servire tutte queste destinazioni, con un livello di servizio che alcuni descrivono come di alto livello. Tuttavia, la compagnia è soggetta come altre concorrenti a situazioni di voli cancellati e ritardi. Quando si verifica uno di questi casi è del tutto naturale che il passeggero richieda un rimborso dalla società di trasporto. Come ottenere rimborso con la compagnia aerea Vueling? Tramite una procedura che valuta la perdita subita, dando diritto a un risarcimento, il cui ammontare varia a seconda del caso. Pertanto, gli importi dei rimborsi Vueling vengono calcolati in base al tipo di danno subito e l'importo del risarcimento può variare da pochi euro al prezzo di acquisto completo del biglietto.





Diritto di compensazione del passeggero aereo

In ambito europeo esistono normative che regolano i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del volo. Pertanto, il rimborso di Vueling non viene effettuato in modo anomalo, ma è effettivamente supervisionato da un regolamento che protegge il passeggero. Il regolamento 261 della Comunità europea, pubblicato nel febbraio 2004, stabilisce quindi le norme comuni relative al risarcimento dei passeggeri. Pertanto, in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo da parte della compagnia, il passeggero è protetto da qualsiasi abuso o tentativo di non rimborso del biglietto. Questo testo consente quindi di specificare e rafforzare i diritti del passeggero aereo, annullando il regolamento 295/91.





La difficoltà di ottenere compensi e rimborsi da Vueling

Non è sempre facile ottenere un risarcimento o un rimborso o un risarcimento dalle compagnie aeree, pur essendo riconosciuto e pacifico il diritto dei passeggeri di rivendicarlo. Talvolta le procedure di rimborso, anche con VUeling, possono effettivamente rivelarsi molto complesse e inestricabili. Inoltre, i costi legali necessari per ottenere un risarcimento sono talvolta proibitivi, il che scoraggia i passeggeri che spesso si arrendono alle prime difficoltà. Alcune compagnie aeree non esitano nemmeno a menzionare circostanze straordinarie, in conformità con il regolamento 261/2004. Ciò consente loro di rimanere vaghi sulla vera causa del ritardo o della cancellazione del volo, il che riduce le possibilità di rimborso da parte di Vueling.





La possibile procedura da seguire per un rimborso da Vueling

Per richiedere un rimborso a seguito di cancellazione o ritardo del volo, è necessario seguire una procedura. La procedura tiene conto di una serie di criteri, tra cui:

Il fatto di non essere stato informato della cancellazione del volo da Vueling 2 settimane prima della partenza;

Il fatto di non aver ottenuto un volo sostitutivo, a seguito della cancellazione del volo

e molto altro ancora...





Se vi trovate in ​​una di queste situazioni, rivolgetevi subito a ItaliaRimborso e sarete guidati passo dopo passo nella procedura da seguire per ottenere il rimborso dalla compagnia aerea Vueling.

ItaliaRimborso offre diverse modalità di contatto e di presentazione del reclamo:

1) tramite il form online presente anche in homepage (www.italiarimborso.it)

2) mediante email da indirizzare ad info@italiarimborso.it

3) telefonicamente allo 06 5654824

4) con un sms Whatsapp da scrivere al numero 342 103147.

L'assistenza è gratuita.