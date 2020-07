Estate Musicale a Calice Ligure, i ringraziamenti del sindaco Comi

Ieri su Savonanews abbiamo presentato il calendario della nuova edizione dell'Estate Musicale di Calice Ligure (leggi tutti i dettagli QUI).

Parole di soddisfazione per l'evento sono espresse dal sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi: "Ringrazio personalmente il mio instancabile vicesindaco Riccardo Pampararo che con gli amici dell’associazione "Calice città della musica" ancora una volta ha organizzato una stagione estiva della quale andiamo molto fieri.

Ringraziamenti sentiti anche all’assessore Enrica Brambilla ed al consigliere Ivan Badano anch’essi coinvolti nell’organizzazione, ai Zueni de Corxi ed all’Avis per il consueto importante supporto ed a don Selva per l’aiuto.

Per un piccolo comune come il nostro è sempre difficile organizzare eventi e farlo rispettando le distanze come ci viene chiesto è ancora più complicato.

La costanza e la forza di volontà a volte riescono ad avere la meglio.

Grazie a tutti e vi aspettiamo a Calice Ligure".