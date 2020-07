Quest'anno purtroppo niente pedalata notturna a Vezzi Portio, ma negli anni sono stati raccolti oltre 2600 euro per il Gaslini

Quest'anno la "pedalata notturna di Ca' de Bò", attesa puntualmente come un appuntamento irrinunciabile per gli amanti dello sport, della natura, ma soprattutto della solidarietà, non si terrà.

Spiegano, attraverso la pagina istituzionale dedicata all'evento, i promotori dell'iniziativa Laura Beltrame e Sergio Ascheri: "È iniziata l'estate e gli scorsi anni fra l'ultimo weekend di giugno e i primi 10 giorni di Luglio si svolgeva a Vezzi Portio una notturna in MTB organizzata de me e mia moglie.

L’evento aveva lo scopo benefico di raccogliere fondi per l'ospedale Giannina Gaslini di Genova: dal 2015 al 2019 siamo riusciti a donare 2625€! Quest'anno a causa dell'epidemia Covid-19 abbiamo deciso di non dar luogo a questo evento: in questo modo evitiamo principalmente di coinvolgere gli sportivi e i loro accompagnatori, ma anche le persone della società Sborgnistica che negli ultimi due anni ci avevano ospitati per la cena successiva alla pedalata.

Non da ultimo, evitiamo anche di gravare sulle aziende che ci hanno sempre sostenuto fornendoci alcuni prodotti che i partecipanti ricevevano in omaggio: in un periodo così difficile sappiamo che in tanti hanno avuto problemi con la produzione e con gli incassi. Sperando in una buona ripresa per tutti, vi ringraziamo ancora e quando ci sarà la prossima edizione saremo di nuovo qui a promuovere l’evento!"

Laura e Sergio ricordano e ringraziano i sostenitori dell'edizione 2019: Lanfranco (Giustenice), ESI (Albissola Marina), Giovannacci Caffè (Finale Ligure), Partesa (Savona), Salumificio Chiesa (Finale Ligure), Frantoio f.lli Magnone (Finale Ligure), Birrificio Finalese - Piero Cavalleri (Finale Ligure), Il negozietto - Cristina Torresin (Vezzi Portio), Brunetto Serramenti (Finale Ligure), Il Vinaio - Loano (Azienda Agricola Boido Alice Bel Colle - AL), Azienda Agricola Ca' da Cruxe - Claudia Mallarino (Vezzi Portio), Montura (Finale Ligure), Il nido del "Gufo" (Vezzi Portio), Panificio Cassina (Finale Ligure), Pesto Fresco Loano Laboratorio Artigianale (Loano), Il Sentiero Del Pane (Orco Feglino), La cucina di Peo (Finale Ligure), Giovanna Ingaliso Macelleria Erregi (Loano).