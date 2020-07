A Radio Onda Ligure 101 ospite il vice sindaco di Alassio Angelo Galtieri

Nuovo appuntamento oggi su Radio Onda Ligure 101, come sempre dalle 13 alle 14, con protagonista il comune di Alassio.

Ospite nello studio centrale di Albenga sarà il vice sindaco Angelo Galtieri, per fare il punto su come procede questo inizio estate 2020 e per presentare il resto della stagione sotto tutti i punti di vista.

Sarà possibile ascoltare la trasmissione su tutte le frequenze in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure" dall’Apple Store o dal Google Play Store.