Liguria: set in mascherina, la voce di Lucia Vita e il giovane talento di Beatrice Giustini per approdare ai festival del cinema

Tra i doppiatori, da segnalare la partecipazione speciale di una grande attrice teatrale, Lucia Vita, conosciuta per per la sua arte drammatica e la sua esperienza di caratura internazionale. Ha donato la sua voce alla nonna di entrambi i corti, contribuendo ad alzare l'asticella di un progetto ambizioso e significativo. Un talento di esperienza importante e riconosciuto che si unisce alla spontaneità e alla freschezza naturale di Beatrice Giustini, l'attrice quattordicenne che stupisce e incanta per le sue doti canore e attoriali.