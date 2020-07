Autostrade, Premier Conte: "La procedura di revoca è in corso"

Procedura di revoca in corso. Queste le parole del Premier Giuseppe Conte a margine della prova generale di sollevamento delle paratie del Mose a Venezia in merito della concessione autostradali ad Aspi.

"A giorni si completerà la procedura di revoca che è in corso. Ieri c'è stato un incontro presso il Ministero alle Infrastrutture dove i tecnici del Governo hanno rappresentato alla controparte e confermato che le loro proposte di transazione non sono accettabili" ha spiegato il Presidente del Consiglio.

"O arriva una proposta in extremis a cui non si può dire di no, perché sarà una proposta per la parte pubblica e noi difendiamo l'interesse pubblico in gioco oppure si procederà alla revoca. Non possiamo più regalare soldi a nessuno, tantomeno ai privati" ha continuato Conte.

Il Governo ha chiesto ad Aspi una proposta inerente la riduzione dei pedaggi, il risarcimento e importanti investimenti sulle manutenzioni. Dalla prossima settimana sicuramente il futuro sarà più chiaro ad un mese circa dall'inaugurazione del nuovo ponte di Genova.