Gancia (Lega): "Bene via libera al pacchetto mobilità per limitare concorrenza sleale dall'Est"

"L'approvazione da parte del Parlamento europeo dei tre atti normativi che costituiscono il "Pacchetto Mobilità" è un forte segnale dell'Europa contro la concorrenza sleale di alcuni Paesi dell'Est. L'accordo raggiunto va nella giusta direzione per ridurre il dumping salariale e garantire migliori condizioni di lavoro agli operatori del settore. Con questo sistema di regole sarà finalmente possibile limitare il fenomeno dei camion che, non rientrando mai nel loro Paese di origine, circolano in Italia impiegando personale pagato con contratti e tutele sociali al ribasso. Sarà ora importante completare il quadro con un sistema di controlli affinché queste norme vengano applicate rigorosamente,fornendo una soluzione concreta ad un fenomeno che così tanto hanno danneggiato i lavoratori italiani, già fortemente colpiti durante il lockdown, con un calo del fatturato intorno al 50%, e che ora devono affrontare una profonda crisi di liquidità".

Lo afferma Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.