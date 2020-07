Covid19, scende di 11 unità il bilancio degli attualmente positivi: terapie intensive svuotate in Liguria

Sono 11 in meno rispetto a ieri le persone attualmente positive al Covid19 in Liguria, per un totale di infetti che ad oggi è di 1.192 casi. I nuovi contagi registrati dalla Regione nelle ultime ventiquattr'ore sono 6 a fronte di 1.527 nuovi tamponi effettuati (161.991 il totale da inizio epidemia). Il totale quindi dei casi registrati da inizio emergenza sino ad oggi sono 10.031.

Invariata la situazione del numero di persone ricoverate in ospedale, ma c'è una bella notizia: al momento non si registra più alcun paziente nei reparti di terapia intensiva.

Secondo i dati forniti dalla Regione Liguria il totale dei decessi registrati dall’inizio della pandemia sino ad oggi sono 1.559, con nessun decesso segnalato nelle ultime ventiquattr'ore, dove invece si registra una nuova scheda decesso.

Le persone in isolamento domiciliare oggi sono 227, 11 in meno rispetto a ieri. Il totale dei guariti sale a 7.280, ovvero 16 in più rispetto a ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono 425 (+2).

I positivi divisi per residenza-domicilio:

Imperia - 101 (+1)

Savona - 79 (-2)

Genova – 846 (-10)

La Spezia – 26 (-)

Residenti fuori Regione (Estero) – 49 (-)

Altri in fase di verifica - 91 (-)

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 7 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 2 - 2 (nessuno in terapia intensiva)

San Martino - 1 (nessuno in terapia intensiva)

Galliera – nessun paziente ricoverato

Asl 3 - 10 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 4 – 2 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 5 - 4 (nessuno in terapia intensiva)

Persone in sorveglianza attiva divise per Asl:

Asl 1 - 38 (+9)

Asl 2 - 82 (+2)

Asl 3 – 161 (-5)

Asl 4 – 78 (+3)

Asl 5 – 66 (-6)