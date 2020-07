Fine settimana di controlli intensificati per la Compagnia Carabinieri di Alassio: diversi i reati contestati e le persone individuate

Serrati continuano i controlli da parte dei reparti dipendenti della Compagnia di Alassio in questo periodo estivo, laddove le località balneari stanno per essere prese d’assalto dai turisti provenienti dalle zone limitrofe della Liguria e non solo.

I punti nevralgici di Alassio, Laigueglia e Andora sono costantemente presidiate dai rispettivi Comandi territoriali che hanno dispiegato un nutrito dispositivo operativo, integrato dal supporto aereo del 15 NEC che da tempo coadiuva dall’alto le attività delle pattuglie automontate.

Anche il nucleo cinofili sta collaborando attivamente in tutte le fasi operative, soprattutto nei pressi delle locali stazioni ferroviarie, nei caruggi di Alassio, nel budello, lungo la passeggiata e il molo.

In questo week end sono state identificate 250 persone, controllati 150 mezzi, sequestrati 5 veicoli senza copertura assicurativa, ritirate 5 patenti per guida in stato di ebbrezza, sequestrato dello stupefacente, segnalati dei giovani assuntori alle autorità competenti.

La scorsa notte l’aliquota radiomobile della compagnia di Alassi ha denunciato dieci persone per rissa nei pressi del luna park di Andora, dove una semplice discussione tra giovani piemontesi si è improvvisamente trasformata in una scazzottata, scatenata dai fumi dell’alcool.

La stazione di Andora ha denunciato due stalker per atti persecutori nei confronti delle rispettive compagne, vessate dai comportamenti ostili e persecutori dei due coniugi.

La stazione di Villanova d’Albenga ha dato esecuzione ad una misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Savona nei confronti di un pregiudicato responsabile di una serie di furti nella giurisdizione alassina.

E’ ancora in corso il controllo del territorio da parte di tutte le stazioni dipendenti e nelle prossime ore sarà intensificato con l’ausilio di personale in borghese del nucleo operativo che si confonderà tra le persone presenti, segnalando eventuali movimenti sospetti alle pattuglie in divisa.

Un giovane di Andora è stato denunciato per furto, scoperto grazie alle indagini avviate dai Carabinieri di Andora, che hanno permesso di risalire alle sue responsabilità. Aveva rubato dei monili in oro ad un altro cittadino di Andora. Recuperato il bottino e consegnato al proprietario.

La stazione di Alassio ha, invece, dato esecuzione ad un provvedimento giudiziario nei confronti di una giovane piemontese destinataria di ordine di carcerazione, dovendo scontare una pena di 5 mesi per reati commessi nel 2015 in Sardegna.

