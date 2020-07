Savona, pesci morti davanti alla spiaggia della Margonara. Intervento di Enpa

Alcune decine di pesci morti galleggiavano ieri, venerdì 10 luglio, davanti alla spiaggia della Margonara, subito fuori del porto di Savona.

Lo denuncia la Protezione Animali, i cui volontari sono stati chiamati da alcuni bagnanti e li hanno fotografati; è probabile che si tratti di parte delle vittime di pescatori sportivi, scaricate in acqua per l’avvicinarsi di una motovedetta che avrebbe potuto accertare un quantitativo di prede superiore al consentito; le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno svolgendo accertamenti e relazioneranno alla Capitaneria, in caso di evidenze penali.

Le pesca sportiva è permessa quasi ovunque nelle acque del cosiddetto Santuario dei cetacei, con le stesse limitazioni, si fa per dire, del mare libero; Enpa lamenta da tempo che il quantitativo giornaliero permesso, cinque chili, è eccessivo e favorisce soltanto la vendita in nero a ristoranti compiacenti; addirittura i pescasportivi possono usare anche attrezzi professionali non selettivi come i parangali e le nasse; in tanti anni di esistenza, solo sulla carta secondo l’Enpa, del Santuario dei cetacei, non si è neppure avuto il coraggio di proibirli almeno nel suo territorio!