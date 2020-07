Nelle Albisole torna lo snorkeling, alla scoperta della vita sott'acqua

Sta per prendere il via una nuova rassegna di appuntamenti estivi gratuiti, a numero chiuso e prenotazione obbligatoria, dedicati alla scoperta della vita sott'acqua in compagnia del CEA Riviera del Beigua.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti, che si snoderanno tra luglio e agosto ad Albisola Superiore e Albissola Marina:

- Martedì 21 luglio ore 10.00 – Albissola Marina – ritrovo: spiaggia libera della Margonara, a fianco alla sede A.N.A.M

- Martedì 28 luglio ore 10.00 – Albissola Marina – ritrovo: spiaggia libera della Margonara, a fianco alla sede A.N.A.M

- Giovedì 30 luglio ore 10.00 – Albisola Superiore – ritrovo: spiaggia libera capo Torre

- Martedì 4 agosto ore 10.00 – Albissola Marina – ritrovo: spiaggia libera della Margonara, a fianco alla sede A.N.A.M

- Giovedì 6 agosto ore 10.00 – Albisola Superiore – ritrovo: spiaggia libera capo Torre