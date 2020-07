Noli festeggia il suo Patrono, Sant'Eugenio. Il calendario degli appuntamenti fino a lunedì 13 luglio

Sono cominciati ieri sera, venerdì 10 luglio, con l'esposizione dei Corpi Santi, le celebrazioni a Noli per la festa patronale di Sant'Eugenio.

Questa sera, sabato 11, gli eventi proseguiranno alle 21.30 con visita guidata alla Cattedrale e all’Oratorio di Sant’Anna. Domani invece, domenica 12, alle 11 si celebrerà la Santa Messa solenne nella Cattedrale di San Pietro, presieduta dal vescovo emerito della diocesi di Savona-Noli monsignor Vittorio Lupi. Alle 18 invece la messa sarà seguita dal concerto musicale del duo composto da Claudio Massola (clarinetto) e Alessandro Delfino (organo).

Le celebrazioni si chiuderanno lunedì 13 alle 21.30 con la riposizione dei Corpi Sacri.

Purtroppo per ragioni di contenimento diffusione del Covid-19 quest’anno la processione per le vie del paese, lo spettacolo pirotecnico e la fiera di Sant’Eugenio non potranno essere effettuate.