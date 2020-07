Prende vita lo Hop Hop Street Food al Molo 8.44: ancora un weekend tra shopping, relax e cibo (FOTO E VIDEO)

Ha preso il via ieri fino a domenica 12 luglio l'Hop Hop Street Food al Molo 8.44 di Vado Ligure.

I truck sono presenti nel centro commerciale e offriranno ai clienti una cucina di strada ricercata e preparata al momento per abbinare nelle pause dagli acquisti, con i negozi aperti anche di sera, un ulteriore momento di relax e poter gustare le specialità in arrivo dal nostro Bel Paese e dal resto del mondo.

Una vera e propria fiera del gusto all’interno dello shopping center più grande della Liguria nel pieno rispetto di tutti i protocolli anti Covid e delle norme di distanziamento sociale.

“Il primo che viene organizzato nel Nord Italia e il primo che questa organizzazione fa, una ripartenza quindi anche per loro - spiega l’amministratore delegato del Molo 8.44 Giovanni Mascherin - noi con orgoglio siamo coloro che lo ospitano, confidiamo che i nostri clienti apprezzino l'iniziativa. Cibo, shopping e tante iniziative promozionali nei nostri negozi, invitiamo i clienti a venirci a trovare, fare shopping e a pranzare e cenare da noi”.

Inoltre quest’oggi al Molo verrà proposta dalle 16 il karaoke con Davide e il suo Canta Kids e dalle 20.00 karaoke per tutti e domani, 12 luglio, aperitivo con musica di sottofondo dalle 18.00.

“Il tutto è nel rispetto del protocollo nazionale-regionale e comunale, gli stand sono opportunamente distanziati, le sedute anche, ci sono postazioni di igienizzazione sia nei negozi che sparse per il centro, in totale 18 attive, 3 da attivare e 4 in corrispondenza degli ingressi. La misurazione della temperatura, anche se siamo all’aperto, sia per entrare nei negozi sia a random per le persone che frequentano il centro, come da protocollo” conclude Mascherin.

Ingresso gratuito, posti a sedere e orario per questa due giorni fino alle 23.00 per poter immergersi a 360° in un’imperdibile shopping experience.

Molo 8.44

Via Montegrappa, 1,17047 Vado Ligure SV

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 21.00