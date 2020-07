C'è lo scambio di carreggiata, si inverte la marcia: la mossa azzardata e pericolosa di un autista sulla A10 (VIDEO)

Non tutti gli scambi di carreggiata vengono per nuocere. Deve aver pensato così l'automobilista che questo pomeriggio, intorno alle 15, ha sfruttato la particolare situazione di eccezionalità della A10 tra Savona e Albissola per compiere una manovra alquanto singolare e assolutamente pericolosa.

Tra le gallerie Ranco e Termine vi è infatti un varco aperto, in quasi corrispondenza del quale, in direzione Genova, si trova una piazzola d'emergenza. E' lì che una persona al volante del proprio mezzo, presumibilmente diretto verso levante, dev'essersi accorto di un errore di scelta al casello precedente, cioè quello di Savona, e ha pensato di rimediare in maniera tutt'altro che consona.

Posizionato con il mezzo pronto a ripartire, l'autista ha atteso che nessuno provenisse da ponente, si è immesso percorrendo una decina di metri in contromano e si è quindi immesso nel "regolare" flusso. Il tutto però ripreso dall'occhio vigile delle telecamere di Autostrade.

Una manovra andata a buon fine ma che poteva avere un esito tutt'altro che positivo, in una situazione forse un tantino fuori controllo e ormai paradossale.