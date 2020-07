Fidapa Loano premia una giovane studentessa che produce tutorial per la realizzazione video

E' stata premiata con un nuovo computer, donato dalla sezione loanese di Fidapa, la studentessa dell'Istituto Giovanni Falcone Erminia Garofalo di Toirano, per aver prodotto durante l'anno scolastico una serie di tutorial dedicati al montaggio video.

La sezione FIDAPA di Loano, operante ormai da oltre 10 anni, è una delle 300 sezioni, organizzate in 7 Distretti, della FIDAPA Nazionale operanti sul territorio Italiano. Come le altre appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW. Si tratta di un movimento di opinione indipendente che non ha scopo di lucro e che persegue i propri obiettivi senza distinzione di etnia, lingua, religione ed opinioni politiche.



Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere e sostenere iniziative e inventive delle donne in ogni ambito. Nelle Arti, Professioni, ed Affari, e tali obiettivi possono essere raggiunti sia in modo autonomo che in collaborazione con altri Enti o Associazioni.



"La nostra Sezione di Loano nel biennio di questo mandato associativo, ha deciso di conferire un premio che ben si inserisce nella nuova strategia culturale della nostra Associazione Nazionale, il settore Young BPW Italy che vuole incoraggiare e valorizzare le competenze di giovani donne che si stiano distinguendo per il loro impegno" spiegano i membri dell'associazione.



"L’azione concreta che vogliamo mettere in atto nel nostro Territorio è quella di premiare una ragazza, una giovane donna che frequenta il II anno del corso 'Indirizzo Turistico' dell’Istituto Falcone di Loano, dando Lei la possibilità di continuare ad impegnarsi, approfondire interessi ed acquisire nuove competenze, conoscenze ed abilità. Si tratta di un investimento nel futuro, andando a premiare questa alunna che, tra le tante alunne eccellenti dei vari corsi di Studio del nostro Istituto Falcone, nonostante le difficoltà personali, si è appassionata ed impegnata con assiduità e determinazione anche grazie alle attività di riabilitazione perseguite presso l’Istituto David Chiossone di Genova, eccellenza Europea della riabilitazione visiva dal 1868".



"Con la sua attività è diventata maggiormente esperta nella realizzazione di Tutorial che insegnano il montaggio dei video. Tali tutorial sono chiari ed efficaci tanto da essere stati utilizzati nel periodo di didattica a distanza, sia dai propri compagni che dagli Insegnanti.

Abbiamo deciso di fornire all’alunna un nuovo strumento informatico, un PC più performante e per Lei indispensabile per migliorare la propria attività e prepararla al mondo del lavoro".