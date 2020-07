Savona, niente "Festa del Mare" alle Fornaci nel 2020: troppe difficoltà nell'organizzazione

Non ci sarà nessuna "Festa del Mare" nel 2020 a Savona. Il Comitato organizzatore "Burgu de Furnaxi" ha infatti deciso, in accordo con tutte le realtà rappresentative delle varie Associazioni, dopo una approfondita analisi sul da farsi e sulle eventuali prospettive di non annullare l'annuale edizione dell'evento. " Ciò a fronte delle insormontabili difficoltà dovute ai noti avvenimenti di carattere sanitario che hanno purtroppo segnato profondamente la vita quotidiana di tutti gli italiani " si legge nella nota che annuncia la cancellazione.

"Alla decisione hanno concorso inoltre le difficoltà economiche e sociali, il ritardo organizzativo dovuto al lockdown, l'incertezza che ancora pesa sulla fattibilità di iniziative a forte rischio sanitario e il mantenimento delle norme anti contagio che inducono gli Enti preposti a sempre più stringenti controlli in fase di rilascio delle necessarie autorizzazioni" aggiungono gli organizzatori.

"Il Comitato, riconoscendo le legittime istanze delle singole Associazioni, ha comunque ritenuto di lasciare ad esse facoltà di porre in atto le iniziative che intenderanno intraprendere. Questa sosta forzata crediamo sia l'occasione per la ricerca di nuovi collaboratori per riprendere ancora meglio e con più forza il prossimo anno e organizzare una edizione finalmente libera da questi condizionamenti perché il Quartiere Fornaci e con esso la città meritano una estate piena di iniziative di buon livello come tradizione".