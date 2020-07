Vaccarezza: "In due anni su Autostrade fatto nulla per cambiare dal Governo. Chi sbaglia deve pagare"

Non solo la situazione delle infrastrutture è al centro dell'analisi del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, in questi giorni impegnato con i diversi esponenti della lista "Cambiamo!" nei vari banchetti sparsi per la provincia.

Un'iniziativa per portare nelle strade il lavoro dell'attuale giunta: "Insieme alla protesta noi portiamo il resoconto di un lavoro, centinaia e centinaia di milioni di euro di investimenti fatti in questi anni sul nostro territorio, spesso non solo per la ricostruzione ma anche per la mitigazione del rischio, prevenendo".

Un modello che il consigliere contrappone a quello degli avversari politici, prendendo proprio ad esempio la situazione autostrade: "In due anni, scusatemi l'espressione poco carina, nessun 'coltello puntato sotto la gola' nel dover fare le verifiche e alla fine le verifiche tutte insieme, la regione bloccata e il nuovo ponte sul Polcevera che finisce a chi aveva gestito il Morandi prima. Spero si arrivi alla fine di questa vicenda facendo pagare qualcuno".

Così come il capogruppo di "Cambiamo!" in Regione spera venga trovato il colpevole del tentativo di manomissione e incendio dell'autovelox sulla provinciale all'ingresso di Toirano: "Si tratta di un gesto gravissimo: è l'espressione finale di una campagna di odio portata avanti sui social, che spesso può portare qualcuno a sentirsi giustificato a compiere gesti simili".

Intanto il consigliere in settimana proseguirà la sua opera nel parlamentino regionale, presentando la legge di voto sulla preferenza di genere portando avanti una battaglia parallela: quella per l'eliminazione del listino.