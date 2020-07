3 domande all’ortodontista, il 'dottore dell'apparecchio per i denti'

Cari lettori di Savona News, anche questa settimana continuiamo ad esplorare le differenti figure professionali che partecipano al benessere del vostro sorriso. Parleremo oggi con l’Ortodontista che, in questo caso, è La D.ssa Valeria Angeloni, consulente del nostro studio a Finale Ligure Pia. Attraverso tre domande cominceremo ad esplorare questo mondo…

CHE COSA E’ L’ORTODONZIA?

Magari non tutti conoscono questo termine ma, sicuramente, tutti sanno che cosa sono gli “apparecchi per i denti”. L’ortodonzia è quella parte dell’odontoiatria che si occupa della salute della bocca attraverso “l’uso degli apparecchi”. La prima cosa da chiarire è che l’apparecchio non si mette solo per “avere i denti dritti”: un bel sorriso è una conseguenza della terapia ortodontica ma, avere denti correttamente posizionati aiuta, innanzitutto, a mantenerli sani e di conseguenza migliora la salute dell’intera bocca. I denti ben allineati sono più facili da pulire e quindi avranno meno probabilità di andare incontro a malattie come la carie e la parodontite. La corretta posizione dei denti porta anche ad avere una “corretta occlusione” (il modo in cui i denti dell’arcata superiore si rapportano con quelli dell’arcata inferiore); questa, forse, è la cosa più importante per fare funzionare il sistema bocca. Se l’occlusione è corretta, si possono evitare difficoltà durante la masticazione, dolori muscolari e all’articolazione della mandibola.

A QUALE ETA’ SI METTE L’APPARECCHIO?

A tutte le età! Il trattamento nei bambini ha lo scopo di accompagnare lo sviluppo di ossa mascellari e denti in modo tale che, a fine crescita, diventino degli adulti con denti ben allineati e una chiusura corretta; in questo modo potranno mantenere sana la loro bocca con pochissima fatica. Per ottenere questo risultato, molto spesso, l’ortodontista chiede il supporto di altre figure professionali quali il Logopedista, il Posturolgo o l’Osteopata: la crescita del paziente va seguita a 360°. Negli adulti invece l’obiettivo dell’ortodonzia è quello di ottenere la miglior chiusura possibile, con lo scopo di risolvere problemi masticatori che, molto spesso, possono portare a vero e proprio dolore; l’altro scopo, non meno importante è l’allineamento dei denti e quindi ottenere un bel sorriso.

CHE TIPO DI APPARECCHIO USARE?

Le tipologie di apparecchi sono svariate, sia per i bambini che per gli adulti; sarà l’ortodontista a consigliarvi quello più adatto a voi. Negli ultimi anni la scelta cade sempre più spesso sugli allineatori trasparenti, in grado di correggere praticamente tutte le problematiche di “malposizionamento” dei denti. I vantaggi di usare questo tipo di apparecchi sono molteplici: innanzitutto l’estrema personalizzazione: ciascuno di essi viene progettato e personalizzato per ogni singolo paziente, bambino o adulto che sia, anche attraverso una analisi computerizzata. Sono apparecchi molto comodi da indossare, non creano ferite in bocca e non ci sono rischi dover essere visti in urgenza per il distacco di un filo o di un attacco. Ulteriore vantaggio è la facilità di rimuoverli da parte del paziente per mangiare e per lavarsi i denti e questo ne rende la gestione molto più confortevole, soprattutto se paragonati con gli apparecchi metallici tradizionali; infine, ma non per ordine di importanza, l’apparecchio c’è ma non si vede, è praticamente invisibile e consente di svolgere qualunque tipo di attività professionale o sociale senza ostacolarla!

Quasi sempre chi si occupa di ortodonzia si dedica esclusivamente a questa specialità, per cui ad occuparsene sono quasi sempre dei consulenti. Sarà cura del vostro dentista selezionare professionisti affidabili e preparati cui affidare i propri pazienti per ricevere questo tipo di cure. Nel mio caso ho trovato nella D.ssa Valeria Angeloni una grande professionalità e capacità di rapportarsi positivamente anche con i più piccoli, che sta ricevendo grandi consensi da parte dei miei pazienti.

Per le vostre domande, come sempre, non esitate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it

Buona Domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova