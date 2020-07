Enjoy Albisola Superiore: gli eventi dell’estate 2020

Con musica, teatro, cinema ed animazione prende il via, anche quest’anno, il calendario delle manifestazioni estive ad Albisola Superiore. Tre le location principali prescelte, in cui sarà possibile garantire il distanziamento fisico, e quindi la sicurezza, di tutti i protagonisti di questa stagione insolita: l’Arena Leone, in via San Pietro, la Terrazza sul Mare sulla passeggiata Montale ed il Parco dell’Accoglienza, presso il Santuario della Pace.

Dal 15 luglio fino alla fine di agosto la musica sarà protagonista alla Terrazza sul Mare, con numerosi concerti sul palco che ha come scenari naturali il mare e cieli stellati. Il programma offre molte proposte di qualità, dedicate a generi diversi: r martedì 28 luglio ritornerà protagonista Lorenzo Piccone, songwriter e pluristrumentista albisolese che ha girato il mondo con la sua musica e rientra ad Albisola per presentare l’ultimo lavoro.

Sabato 8 agosto sarà protagonista il grande jazz “The music river”, con cinque nomi di grande prestigio: il pianista Fausto Ferraiuolo, in arrivo da Parigi, la cantante Anna Sini, Claudio Capurro (sax), Andrea Romeo (contrabbasso) e Daviano Rotella (batteria). Si proseguirà, mercoledì 12 agosto, con la magica voce di Eliana Zunino, che sarà accompagnata dall’Albistrings Quartet nel progetto “Meraviglioso”.

Mercoledì 5 agosto il duo K’tal proporrà un viaggio acustico in America Latina, mentre venerdì 21 agosto sarà in scena Piazzola Portrait, l’anima del tango, con Arianna Menesini (violoncello), Laura Lanzetti (pianoforte) e Gianluca Campi, campione del mondo di fisarmonica. Ed ancora i grandi classici del rock, il pop internazionale, i the best di Sanremo, il teatro ragazzi proposto dall’Associazione “Nati da un sogno” ed il cabaret.

Il Parco dell’Accoglienza, presso il Santuario della Pace, sarà sede di due grandi spettacoli, realizzati in collaborazione con il progetto Siproimi. Nella suggestiva cornice del parco urbano, il Sipario Strappato, in collaborazione con il Teatro Sacco e il Circolo Culturale Madness, portano in scena due spettacoli teatrali emozionanti. Giovedì 30 luglio, si parte per il viaggio teatrale nella poesia ligure del ‘900 di La Liguria dei Poeti, intervallato dalle canzoni dei più importanti cantautori liguri eseguite dai London Valour, mentre giovedì 6 agosto sarà messo in scena lo spettacolo Terra Madre, dedicato alla terra d’Africa, ai suoi popoli e al fascino della sua natura, in un viaggio immaginario fra carovane dei mercanti e dei migranti… In programma al parco anche due attività di laboratorio per bambini a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua il 30 luglio ed il 21 agosto.

Dal 28 giugno, inoltre, è aperta ed operativa, grazie ad un protocollo d’intesa fra il Comune di Albisola Superiore e l’Associazione SAS, l’Arena Leone in via San Pietro 88: un vero cinema all’aperto con una programmazione ricchissima, dal lunedì al sabato, fino ad inizio settembre. La domenica saranno invece proposti spettacoli teatrali, letture, proiezioni e progetti a cura delle associazioni del territorio. Non mancheranno mercatini, streetfood (13/16 agosto), attività per bambini, mostre nello spazio espositivo presso lo IAT di piazzale Marinetti e la quarta edizione di Mondomare Festival, concorso internazionale di arte ceramica a cura di Ascom.

L’Assessore al Turismo, allo Sport e al coordinamento degli eventi e alle manifestazioni, Luca Ottonello dichiara: “La scelta fatta dalla nostra Amministrazione per questa estate è stata chiara: abbiamo voluto guardare avanti, senza fermarci alla prima difficoltà. Abbiamo voluto dare quindi un segnale di ripresa a tutta la nostra cittadinanza e tutti i turisti che hanno scelto anche per quest’anno Albisola per trascorrere le loro vacanze offrendo un programma di intrattenimento, manifestazioni e spettacoli che possa permettere di distrarsi, passare serate leggere e coinvolgenti dopo i mesi difficili e tristi che abbiamo affrontato tutti noi a partire dal mese di febbraio a causa della pandemia da Coronavirus. Un calendario maggiormente ristretto come orizzonte temporale, ma ugualmente ricco di proposte, tutte coerenti con le disposizioni vigenti, per le serate di luglio e di agosto, che si rivolge a tutti i target e a tutti i gusti”.

“In questa estate inevitabilmente diversa segnata dall’emergenza sanitaria l’Amministrazione ha voluto guardare avanti con impegno. Mi piace precisare che in questo particolare momento - spiega l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Simona Poggi - la mia attenzione si focalizza soprattutto sulla scuola per cercare di ottenere tutte le risorse necessarie a effettuare i lavori di adeguamento degli spazi e delle aule per i nostri giovani studenti. Per organizzare gli eventi estivi, nel rispetto delle norme anti Covid, abbiamo messo in campo tutte le nostre energie e le forze per condividere con i cittadini e i turisti alcune significative iniziative in piena sicurezza.

Per ciò che riguarda la cultura - prosegue Simona Poggi - si potrà scegliere tra manifestazioni riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, le presentazioni di libri all’aperto, visite guidate gratuite alla nostra città, iniziative outdoor dedicate ai bambini; ci sarà uno spettacolo di musica in una suggestiva location e la ceramica sarà sempre protagonista con mostre e esposizioni di numerosi artisti. Un ricco programma a carattere culturale, educativo e di intrattenimento che spero possa accontentare un po’ tutti”.

Il programma

Luglio

Da lunedì 13 a domenica 19 luglio

IAT (piazzale Marinetti)

Mostra di Anna Santoiemma

Lunedì 13 e martedì 14 - ore 21.30

Arena Leone (via San Pietro 88)

“Judy”

Mercoledì 15 luglio - ore 21.30

Terrazza sul mare (passeggiata E. Montale)

Concerto dei Booridda Rolls

Mercoledì 15 luglio - ore 21.30

Arena Leone (via San Pietro 88)

“Zootropolis”

Da giovedì 16 a domenica 19 luglio - dalle 19.30

Loc. Luceto,

Cena sotto gli ulivi

Giovedì 16 luglio - ore 21.30

Arena Leone (via San Pietro 88)

“Dolittle”

Venerdì 17 e sabato 18 luglio - ore 21.30

Arena Leone (via San Pietro 88)

“Cena con Delitto”

Domenica 19 luglio - dalle 9.00

Passeggiata E. Montale

Albisola in Bancarella

Da lunedì 20 a domenica 2 agosto

IAT (piazzale Marinetti)

Mostra di Tony Tedesco

Lunedì 20 e martedì 21 luglio - ore 21.30

Arena Leone (via San Pietro 88)

“Joker”

Mercoledì 22 luglio - ore 21.30

Terrazza sul mare (passeggiata E. Montale)

Sensazioni di leggera folli: Reading interattivo

Da mercoledì 22 a sabato 25 luglio - ore 21.30

Arena Leone (via San Pietro 88)

“Onward oltre la magia”

Venerdì 24 luglio - ore 21.30

Terrazza sul mare (passeggiata E. Mont ale)

Il Bosco dei Sogni Congelati - Spettacolo di teatro ragazzi

Sabato 25 luglio

Villa Gavotti

Visita guidata a cura di Fai Savona

Domenica 26 luglio - ore 21.30

Arena Leone (via San Pietro 88)

Principesse in corsia - Spettacolo multimediale, a cura di ASD Arabesque

Lunedì 27 e martedì 28 luglio - ore 21.30

Arena Leone (via San Pietro 88)

“Parasite”

Martedì 28 luglio - ore 21.30

Terrazza sul mare (passeggiata E. Montale)

Concerto di Lorenzo Piccone Band

Mercoledì 29 e giovedì 30 luglio - ore 21.30

Arena Leone (via San Pietro 88)

“Sonic”

Giovedì 30 luglio - ore 10.00

Spiaggia libera Capo Torre

Snorkeling

Giovedì 30 luglio - ore 18.30

Parco dell’Accoglienza (Santuario della Pace)

A piedi nudi nel Parco: inaugurazione percorso sensoriale e laboratorio Nel Parco con il CEA

Giovedì 30 luglio - ore 21.30

Parco dell’Accoglienza (Santuario della Pace)

La Liguria dei Poeti

Venerdì 31 luglio - ore 21.30

Arena Leone (via San Pietro 88)

“Il diritto di opporsi”

Agosto

Sabato 1 agosto - dalle 9.00

Passeggiata E. Montale

Albisola in Piazza: mercatino

Sabato 1 agosto - ore 21.30

Terrazza sul mare (passeggiata E. Montale)

Concerto Not(t)e in Terrazza

Domenica 2 agosto - ore 21.30

Arena Leone (via San Pietro 88)

Spettacolo a cura della Compagnia teatrale I Guitti

Mercoledì 5 agosto - ore 21.30

Terrazza sul mare (passeggiata E. Montale)

Concerto dei K’tal

Giovedì 6 agosto - ore 10.00

Spiaggia libera Capo Torre

Snorkeling

Giovedì 6 agosto - ore 21.30

Parco dell’Accoglienza (Santuario della Pace)

Terra madre

Da venerdì 7 a domenica 16 agosto

IAT piazzale Marinetti

MondoMare Festival

Sabato 8 agosto - ore 21.30

Terrazza sul mare (Passeggiata E. Montale)

Il grande jazz ad Albisola

Mercoledì 12 agosto - ore 21.30

Terrazza sul mare (Passeggiata E. Montale)

Meraviglioso: concerto di Eliana Zunino e Albistrings Quartet

Da giovedì 13 a domenica 16 agosto

Passeggiata E. Montale

Albisola street food

Giovedì 13 agosto - ore 21.30

Terrazza sul mare (Passeggiata E. Montale)

Nicole Magolie Band Live in concerto ‘Like a Diamond’ - Viaggio nella grande musica pop internazionale

Venerdì 14 agosto - ore 21.30

Terrazza sul mare (Passeggiata E. Montale)

70 anni di Sanremo con i Progetto Festival

Da lunedì 17 a domenica 30 agosto

IAT (piazzale F.T. Marinetti)

Mostra di Enrico e Francesco Masala

Esposizione d’arte.

Venerdì 21 agosto - ore 17.30

Parco dell’Accoglienza (Santuario della Pace)

Nel Parco con il CEA - Laboratorio

Venerdì 21 agosto - ore 21.30

Terrazza sul mare (Passeggiata E. Montale)

Piazzola Portrait: l’anima del tango

Sabato 22 agosto - ore 21.30

Terrazza sul mare (Passeggiata E. Montale)

Concerto di Never Too Late

Domenica 23 agosto - ore 21.30

Arena Leone (via San Pietro 88)

Spettacolo Compagnia teatrale A tutti quelli

Martedì 25 agosto - ore 21.30

Terrazza sul mare (Passeggiata E. Montale)

Tribute Band Pink Floyd

Giovedì 27 agosto - ore 21.00

Ritrovo piazza Cairoli

Torce e lanterne: Escursione in notturna

Sabato 29 agosto

Villa Gavotti

Visita guidata a cura di Fai Savona

Sabato 29 agosto - ore 21.30

Terrazza sul mare (Passeggiata E. Montale)

Concerto di Change

Domenica 30 agosto - ore 21.30

Arena cinematografica estiva (via San Pietro)

Spettacolo del Teatro alla carta.