L'onorevole Meloni a Genova per visitare il nuovo ponte sul Polcevera (FOTO)

Questa mattina, l'onorevole Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) ha visitato il nuovo ponte sul Polcevera a Genova assieme al presidente della Regione Giovanni Toti. E' stata l'occasione anche per parlare della Liguria e delle sue problematiche.

"Con l’amica Giorgia Meloni, oggi a Genova al cantiere del ponte, che presto restituiremo ai cittadini - ha postato su Facebook il governatore Toti - Siamo orgogliosi di mostrare il 'Modello Genova', un esempio per il Paese nella gestione delle emergenze".

"Chiunque voglia venire a ringraziare chi per mesi ha lavorato giorno e notte, nelle feste e anche durante la fase più acuta del Covid, per raggiungere questo traguardo è il benvenuto. Stupisce piuttosto che tanti altri non abbiano avuto questa sensibilità... gli stessi che in queste settimane non si sono neppure premurati di darci risposte sugli enormi problemi di viabilità che la nostra regione sta affrontando. Se ci ripensate la Liguria vi aspetta a braccia aperte" conclude Toti.