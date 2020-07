Fauna selvatica: proseguono i soccorsi dell'Enpa

Continuano senza sosta i recuperi di faina selvatica ferita o in difficoltà nella provincia di Savona da parte dei volontari della Protezione Animali, senza aiuti concreti da parte di tranti animalisti e senza risposte dalla Regione Liguria.

Oltre a diversi soggetti più comuni di gabbiani reali, tortore, merli, gazze e colombi, sono stati soccorsi uno sparviere devastato dai vermi a Millesimo, una civetta ferita ad un’ala nel cimitero savonese di Zinola ed un piccolo di assiolo, caduto da un nido introvabile a Dego.

Enpa esprime soddisfazione all’assessore regionale all’agricoltura per aver risolto finalmente il problema dei soccorsi nella provincia di La Spezia, con la stipula di una convenzione con un centro di recupero toscano; ma attende ora che risolva la situazione in provincia di Savona, dove Enpa sta realizzando un centro a Cadibona e,da sola e con un contributo regionale insufficiente, recupera più di tremila soggetti all’anno; e chiede che la Regione Liguria organizzi urgentemente un servizio pubblico o privato convenzionato adeguati di recupero come descritto in una lettera pec inviatagli e come hanno già fatto da tempo i governi di altre regioni.