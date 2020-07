Roccavignale, in arrivo la "panchina del cuore": taglio del nastro sabato 18 luglio

Roccavignale inaugura la "panchina del cuore". La struttura farà compagnia a quella (già presente) dell'artista Chris Bangle del team Big Bench Community Project. Il taglio del nastro è previsto per sabato 18 luglio.

"Abbiamo organizzato un evento davvero unico - spiega il sindaco Amedeo Fracchia - Grazie al contributo di alcuni sponsor siamo riusciti a realizzare un'opera d’arte davvero interessante che porterà a Roccavignale un sacco di innamorati. E molti lo diventeranno. Un cuore gigante dove poter scattare bellissime foto".

La panchina avrà dimensioni considerevoli e troverà posto nella frazione Strada in località Girogrande. Sarà dotata di un cuore alto circa tre metri (3,5 mt per l'esattezza) con annessa postazione per il pubblico visitatore. Il tutto con l'hasthtag di Roccavignale.

"Alle ore 19 prima dell'inaugurazione faremo un brindisi tutti assieme. Poi aspetteremo il tramonto ascoltando della buona musica (Buddy Bolden Trio - Jazz tradizionale a cura dell'associazione Corelli di Savona). Sarà un sabato diverso in un periodo dove occorre prestare massima attenzione al Covid-19 - conclude il primo cittadino - La mascherina sarà obbligatoria anche se l'evento si svolgerà all'esterno. Il numero di partecipanti sarà limitato in base all'area recintata".