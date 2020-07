Savona, cinque gattini abbandonati in un parcheggio: la denuncia dell'Enpa

Cinque bellissimi gattini di poche settimane sono stati abbandonati nel parcheggio di via Piave a Savona; il solito ignobile individuo, probabilmente proprietario di una gatta che non ha voluto fare sterilizzare, ha lasciato i suoi piccoli nel Park, dove hanno vagato spaventati ed affamati fino a quando sono stati recuperati dai volontari della Protezione Animali che ora li ospitano e li curano; per uno di essi, finito in un cunicolo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che Enpa ringrazia per la consueta ed risolutiva disponibilità.

Le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno svolgendo accertamenti per individuare il responsabile, mentre chi potrà dare informazioni utili è pregato di telefonare allo 019 824735, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, o inviare una mail a savona@enpa.org.