Tragedia in Trentino, il saluto del Basket Vado al piccolo Ruggero: "Ti porteremo per sempre nei nostri cuori"

Ha scosso tutto il levante savonese, e non solo, la tragica notizia giunta ieri in mattinata della scomparsa del bambino di 11 anni venuto a mancare all'ospedale di Trento dopo essere rimasto coinvolto in un'incidente d'auto mentre si recava in vacanza con la propria famiglia.

Molti sui social i messaggi di cordoglio per la piccola vittima. Uno in particolare giunge dalla Pallacanestro Vado, che Ruggero, questo il nome del bambino scomparso, aveva frequentato.

"Ciao Ruggero. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerti e di passare con te un sacco di tempo insieme, giocando a pallacanestro, lo sport di cui ti eri appassionato. Sei sempre stato un bambino splendido, educato e molto generoso. Sempre pronto ad aiutare i tuoi compagni.

Entravi in palestra sempre con il sorriso. Però stavolta la vita non ti ha sorriso. Tutta la pallacanestro Vado ti porterà per sempre nei nostri cuori.

I tuoi istruttori e tutta la Pallacanestro Vado".