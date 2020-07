Sanità, network delle regioni: le performance della Liguria in linea con i risultati 2018

Il Sistema di valutazione del Laboratorio MeS include Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Marche, Umbria, PA Bolzano, PA Trento, Basilicata, Calabria (c.d. network delle regioni) che partecipano, a titolo volontario, alla valutazione. Si compone di circa 300 indicatori, 120 dei quali inclusi come misure di “valutazione” e i restanti denominati indicatori “di osservazione”. Gli indici di sintesi sono riportati sul “Bersaglio” che individua facilmente punti di forza e di debolezza regionali e aziendali. In Liguria resta da migliorare, ad esempio, l’indice relativo all’ appropriatezza diagnostica, un indice composto da indicatori di valutazione come il tasso di prestazioni per risonanze magnetiche (RM) muscolo scheletriche per numero residenti e la percentuale di pazienti che ripetono le RM lombari entro 12 mesi.