Caos autostrade, Toti: "Il Mit mente. Situazione vergognosa"

"Guardate che assurdità anche sulle nostre strade! Il nodo di Genova da stamattina è completamente bloccato, chi viaggia resta intrappolato per ore in auto e gli uomini e le donne della nostra Protezione Civile cercano di aiutare distribuendo acqua o semplicemente una parola di conforto". Così quest'oggi, con un post Facebook, il presidente della Regione Giovanni Toti ha voluto porre nuovamente l'attenzione sulla difficile situazione della viabilità in Liguria.