Noto commerciante di Alassio aggredito da due nordafricani: erano ospiti in casa sua

Un semplice momento di spensieratezza tra due giovani di origine nordafricana, ospiti a casa di un terzo cittadino, si è trasformato in una violenta aggressione ai danni del proprietario di casa, Renato Tollin, noto commerciante di Alassio, che ha avuto la peggio.

L'uomo sarebbe stato colpito da uno degli aggressori con un martello nella sua abitazione, pare sul viso e sulla testa, riportando ferite profonde. Immediato è scattato l'allarme. Il commerciante è stato medicato nell'immediatezza e trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non sarebbe in pericolo di vita, ma i sanitari non hanno sciolto la prognosi. Al momento si trova ancora sotto osservazione.

Tollin gestisce una catena di negozi d'abbigliamento (Colpo Grosso), di cui uno nel budello di Alassio. Chi lo conosce lo definisce come un personaggio estroverso, allegro e religioso (canta in chiesa durante funzioni solenni).

Oscuro al momento il movente e tanti aspetti della vicenda sulla quale già dal pomeriggio di ieri, i carabinieri della Radiomobile prontamente intervenuti, unitamente al nucleo operativo della Compagnia di Alassio, stanno facendo luce per chiarire i profili di responsabilità di tutte le persone coinvolte. Le indagini sono tuttora in corso coordinate dall'Autorità Giudiziaria di Savona.