Albenga: 73 anni fa la tragedia della motobarca "Annamaria"

73 anni fa la tragedia della motobarca Annamaria. Albenga non dimentica, quella ferita continua a squarciare il cuore degli ingauni e a farlo sanguinare.

Era il 16 luglio del 1947 quando l'imbarcazione, con a bordo 84 bambini e ragazzi, quasi tutti orfani di guerra, ospiti della Colonia "Solidarietà Nazionale" di Loano, faceva naufragio. Perirono 43 bambini e quattro donne dell'equipaggio. Un quarantaquattresimo giovane perderà la vita in ospedale poche ore dopo, vani i soccorsi.

Una vicenda tra le più dolorose della storia del Novecento. La Croce Bianca Albenga custodisce ancora oggi, nel suo parco macchine, un'ambulanza d'epoca battezzata "Annamaria", come tributo di dolore alle vittime della motobarca affondata. Di quel fatto di cronaca scrissero grandi autori come Dino Buzzati e Giovanni Testori, gli dedicò una scultura in bronzo Giacomo Manzù e, in tempi più recenti, il collettivo "Le Mani e le nubi" dell'attrice e autrice Alessandra Munerol, ha scritto un'opera teatrale dedicata a quegli attimi drammatici del '47.

Oggi, 16 luglio 2020, la Croce Bianca Albenga, presieduta da Dino Ardoino, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del comprensorio, ha deposto una corona di fiori al cippo dell'Annamaria. Per non dimenticare mai.