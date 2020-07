Lettera al direttore: "Sporcizia ovunque. Savona è nel degrado"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Ho letto il vostro articolo in cui avete pubblicato una lettera di una concittadina che ha esposto il reale stato di via Paleocapa a Savona. Ovviamente condivido tutto, è una realtà sotto gli occhi di tutti. Però vorrei evidenziare da cittadina che tutto il resto è in questo stato di degrado.

Circa un mese o due fa avevano detto che la zona lungomare era stata pulita (non che il lungomare abbia più importanza di Legino o Villapiana). Peccato che la pulizia al lungomare era stata fatta in maniera sommaria, e addirittura tralasciando totalmente alcune zone (vedi il tratto davanti alla piscina).

Ho già inviato due segnalazioni online ad Ata per richiedere pulizia e lavaggio di lungomare Tobagi, non so se è stato fatto stanotte, ma sono due settimane che nella zona dei bidoni tra i bagni Bali e Sirena c'è una sporcizia indecente.

Nel piazzale delle piscina stazionano auto e camper con gente che dorme per giorni. L'odore di urina soprattutto ai bordi è insopportabile, ma possibile che nessuno intervenga? I tombini della città sono tutti pieni di immondizia, alle prime piogge prolungate saranno tappati...

Abito e vivo zona Santa Rita, i cestini stradali sono sempre strabordanti. Insomma credo abbiate ben chiaro anche voi la situazione, ma ritengo giusto e corretto che anche noi cittadini facciamo ulteriormente sentire la nostra voce. Ovviamente ritengo che le responsabilità siano da parte di cittadini assolutamente incivili, un servizio Ata quasi inesistente e un'amministrazione che tutte le estati pare sempre assente sull'argomento".