Alassio, i due tunisini arrestati per estorsione sono gli autori dell'aggressione al noto commerciante Renato Tollin

L’attività di indagine dei carabinieri della Compagnia di Alassio tuttora in corso, che procede a ritmo frenetico e incalzante, ha permesso di acclarare che i due tunisini arrestati ieri per l’estorsione perpetrata ai danni di un minore, sono proprio gli autori della violenta aggressione commessa in pregiudizio ai danni del noto commerciante alassino Renato Tollin (LEGGI ARTICOLO), dimesso ieri dall'ospedale anche se ancora con il volto tumefatto, alcune vertebre rotte e due denti spaccati.

Sempre i militari dell'Arma del nucleo operativo e radiomobile, coadiuvati in tutte le fasi esecutive e procedurali dalla stazione di Alassio, hanno rilevato a seguito della perquisizione operata nell'immediatezza dell’arresto di ieri pomeriggio, alcuni oggetti in oro trovati addosso ai due 'estorsori' di proprietà del commerciante, trafugati durante la rocambolesca aggressione e rapina.

Mancano ancora altri oggetti che sono stati rubati, secondo le informazioni fornite dal derubato. Pertanto, i due responsabili del fatto delittuoso sono stati anche denunciati per le lesioni gravissime, aggravate dall'uso delle armi e la rapina commessa.

Altri approfondimenti sono in atto per ricomporre il mosaico di questo grave fatto delittuoso, del quale tutti in paese ne stanno parlando. Le indagini continuano ininterrotte.