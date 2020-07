Coronavirus, nuovo cluster in un sushi bar a Savona: contagiate 18 persone

"Nel savonese ci sono 18 nuovi casi di Covid19". Arriva così caustico l'annuncio via Twitter da parte del presidente Toti di un nuovo cluster di Coronavirus nella nostra provincia.

Spiega il governatore: "In un ristorante di Savona si sono incrociati due tavoli che nei giorni successivi hanno manifestato sintomi e da qui discendono gli altri casi. Le persone coinvolte sono monitorate e isolate, nessun caso al momento desta preoccupazioni".

Il locale in questione sarebbe il sushi bar "Best Sushi" di Savona. Tra le persone coinvolte il pallanuotista Matteo Aicardi e, pare, tre infermieri dell'ospedale San Paolo di Savona. Per i contatti stretti (famigliari, colleghi e amici) di tutte le persone che hanno frequentato il ristorante dalla data dell'8 luglio, in cui è stata individuata una sorta di "data 0", sono già stati avviati i tamponi di controllo, circa un centinaio in totale. Per quel che riguarda il personale sanitario testati anche i pazienti del reparto nel quale operano, senza ad oggi riscontri positivi.

Interpellato dalla nostra redazione il responsabile del reparto urgenza-emergenza della Asl 2, Brunello Brunetto, mette in guardia sulla situazione senza drammi ma con cautela: "Siamo passati da 0 a 4 ricoveri inaspettatamente negli ultimi due giorni, bisogna interpretarli ma non sono casi gravi. Un conto è la positività e un conto è la gravità del caso. Sono numeri che al momento non sono significativi ma che bisogna tenere sott'occhio".

Il dipartimento di prevenzione dell'Asl ha così dato il via alle indagini di rito con tamponi ed esami sierologici per cercare di tracciare gli eventuali contatti e individuare la catena epidemiologica per interromperla il prima possibile. I locali intanto sono stati sanificati mentre il ristorante è momentaneamente chiuso.