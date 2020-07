Resta in carcere la 23enne arrestata dai carabinieri per i furti in spiaggia a Borghetto Santo Spirito

La donna arrestata ieri, dai Carabinieri della Stazione di Borghetto Santo Spirito, autrice di furti di borse in spiaggia ai danni di turiste piemontesi resterà nel carcere genovese di Pontedecimo.

È ciò che ha deciso il Giudice in rito direttissimo nell’udienza tenutasi questa mattina presso il Tribunale di Savona, dopo che la 23enne nativa di Mondovì ma di origini marocchine era stata sorpresa sul lungomare della cittadina rivierasca dai militari dell'Arma in possesso di effetti personali, denaro contante per oltre mille euro e telefoni cellulari di alcune turiste piemontesi.

L’intero bottino sottratto dalla ladra, già nota alle Forze dell'ordine e sottoposta ad una misura restrittiva che non le permetteva di allontanarsi dal Comune di residenza nel cuneese, era stato interamente recuperato e prontamente restituito alle legittime proprietarie.