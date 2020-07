Tamponamento in galleria sulla A10 tra Spotorno e Orco

Tamponamento tra due autoveicoli in galleria Carpanea, tra i caselli di Spotorno e di Orco Feglino sull'autostrada A10.

Ad avere la peggio, una sola persona a bordo del mezzo tamponato, comunque non grave. Si tratta di una donna trasportata per accertamenti dalla Croce Bianca di Spotorno al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure per un dolore al collo causato dal classico "colpo di frusta".

Si segnalano disagi alla circolazione sul tratto interessato, con circa un paio di chilometri di coda in direzione Ventimiglia.