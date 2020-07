Il "Re della Nuova Napoli" Sal Da Vinci su Radio Onda Ligure 101

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo

L'ospite di oggi pomeriggio sarà Sal Da Vinci, il cantante e attore napoletano lanciato dal festival di Sanremo del 2004. Sarà l'occasione per presentare "So Pazz' e te”, il singolo nuovo del cantante realizzato insieme a Vale Lambo, il più talentuoso e brillante rappresentante della nuova scuola napoletana. Ma anche per parlare del successo ottenuto dal cantante nella trasmissione di Rai 2 a "Made In Sud" dove Sal è ormai ospite fisso nei panni di Salvatore, lo chef con il cuore… e la passione per la musica.

L'intervista a Sal Da Vinci andrà in onda oggi alle 17 e 45 e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.