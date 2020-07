Balestra, sindaco di Villanova: "L'ospedale di Albenga deve tornare a essere un'eccellenza"

Con l’inizio del mese di luglio la Regione Liguria ha istituito un confronto con Alisa, con la Asl 2 Savonese, con i sindaci dei Comuni facenti parte dei due distretti socio-sanitari interessati (Numero 4 Albenganese e Numero 6 delle Bormide) e con tutte le sigle sindacali operanti nella sanità per fare il punto relativo all’assegnazione dei bandi di gara per alcuni reparti degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte. Il tutto, ovviamente, alla luce dei recenti ricorsi al TAR della Liguria.

Il tema è particolarmente sentito da Pietro Balestra, sindaco di Villanova d’Albenga, che commenta: “Ritengo che il presidio ospedaliero di Albenga sia indispensabile. Si tratta di una struttura inaugurata nel 2008 dopo una lunga serie di battaglie intraprese dai sindaci del territorio e dalla popolazione.

Ho partecipato di persona a queste battaglie e posso testimoniare la coesione delle amministrazioni dell’epoca, tutte unite nel ritenere utile questa struttura per la crescita del territorio.

L’ospedale nuovo fu fatto ad Albenga per evidenti motivi di crescita, sviluppo demografico ed economico ma anche perché (considerazione non di poco conto) il 50% circa dell’investimento derivava dal patrimonio dell’Azienda sanitaria donato dai Cittadini e opportunamente valorizzato dai Comuni”.

Il sindaco villanovese ricorda alcuni aspetti tecnici: “Finalmente il comprensorio albenganese aveva un vero ospedale di elezione dotato, al momento della sua inaugurazione, di un pronto soccorso h24 comprensivo di 4 letti di osservazione breve intensiva; chirurgia; otorinolaringoiatria; oculistica; ortopedia; dermatologia; laboratorio analisi; radiologia; medicina”.

“Nel 2009 – prosegue Balestra – seguendo un vecchio copione del quale sono piene le cronache italiane, un ospedale appena inaugurato viene praticamente svuotato della maggior parte dei servizi senza tener conto del rispetto dell’utenza e di tutte le buone intenzioni manifestate solo un anno prima. Il pronto soccorso diventa punto di primo intervento, chirurgia diventa un week day surgery per 5 giorni a settimana, otorino e oculista un day surgery, ortopedia pubblica e dermatologia spariscono ma è aperto un reparto di ortopedia protesica privata, il laboratorio analisi e la radiologia passano sotto la direzione di Santa Corona e medicina è smembrata in parte in cure intermedie e in parte in medicina, con il relativo personale trasferito a Santa Corona. Successivamente il reparto ortopedico protesico privato viene chiuso ed è sostituito con un’altra gestione, dalla quale non si sono avute le ricadute positive che il territorio aspettava, né in termini di servizi né di sostegno alla parte di ospedale pubblico rimasta in vita. Uno stillicidio inesorabile, un’erosione continua di servizi al cittadino dovuti alla totale mancanza di confronto con il territorio”.

Il sindaco villanovese sottolinea il prolungarsi del contenzioso amministrativo, che certo non ha giovato a questo quadro di disagio generale, e sottolinea: “Si stanno vanificando tanti sacrifici fatti da uomini e donne che hanno donato le loro sostanze per un nobile scopo, che il territorio sta dimenticando e disattendendo”.

Il sindaco Pietro Balestra chiede: “Il completo ripristino con estrema sollecitudine sull’ospedale di Albenga di tutti i servizi irresponsabilmente cancellati negli anni, con i sindaci in veste di garanti del territorio e pronti a rifiutare qualsiasi scelta dannosa per questa preziosa infrastruttura. No a decisioni calate dall’alto e frutto di un mancato confronto con il tessuto locale. La popolazione è delusa, amareggiata, pervasa dal senso di impotenza”.

Le parole di Pietro Balestra hanno trovato immediata solidarietà e partecipazione da numerosi pubblici amministratori del comprensorio, pronti a sostenere le posizioni espresse dal primo cittadino villanovese per portare avanti questa tutela del Santa Maria di Misericordia, affinché torni a essere quell’esempio di eccellenza che merita di essere nella sanità ligure.