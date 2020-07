Cairo, riduzione Tari e non solo. Il sindaco Lambertini: "Altri sgravi sono in fase di valutazione"

"La situazione Covid-19 rispecchia fortunatamente quanto sta accadendo nel resto della Regione. Ad oggi non ci sono positività sul territorio. Né casi sospetti e né persone in isolamento perché venute a contatto con soggetti affetti da Coronavirus". Lo ha comunicato questa mattina tramite un video Facebook il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini.

Dopo aver analizzato il momento, il primo cittadino ha illustrato le iniziative messe in campo dal comune per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Tra i punti toccati il capitolo riguardante le tasse municipali. "Stiamo facendo agevolazioni per circa 900 mila euro. Risorse che dal comune torneranno ai cittadini cairesi - spiega il sindaco - Una voce molto importante è rappresentata dalla riduzione della Tari (in media del 10%). C'è stata la sospensione per oltre 4 mesi dei parcheggi a pagamento compresi quelli in concessione sotto piazza della Vittoria. Il comune ha sostenuto molte spese per fronteggiare il Covid-19. Abbiamo supportato le famiglie in difficoltà con l'ausilio dei buoni spesa e tolto per tutto l'anno l'occupazione di suolo pubblico per tutte quelle attività commerciali rimaste chiuse durante l'emergenza".

"E poi ancora. Abbiamo aiutato (e continueremo a farlo) le famiglie per i ragazzi che stanno frequentando i centri estivi organizzati dalle associazioni cairesi. Altri sgravi sono in fase di valutazione come ad esempio la riduzione dell'Imu. Non ultimo stiamo rimborsando le tariffe del servizio scuolabus".

Il sindaco Lambertini ha illustrato anche il successo ottenuto dall'iniziativa "Tu sei Tutti". Una raccolta fondi per sostenere le associazioni di volontariato impegnate durante l'emergenza Covid-19. Grazie alle aziende del territorio e ai privati cittadini sono stati raccolti 27 mila euro. Sempre mediante il coinvolgimento di alcune aziende, il comune ha donato 20 computer alle scuole elementari e medie per agevolare la didattica a distanza.