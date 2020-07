Ceriale, Sanna (M5s): "Zona T1 tra degrado e topi di fogna"

"E' incredibile il degrado di Via Orti del Largo nei pressi della famigerata zona T1". A denunciare la cosa è Rodolfo Sanna, del Meetup Ceriale in Movimento.

L'esponente cerialese del M5s commenta: "Finora solo proclami riguardo una tempestiva riqualificazione dell'area, invece gli abitanti del posto si trovano invasi dai topi di fogna, con disagi e rischi per la propria salute".

Sanna conclude con un appello: "Dov'è l'amministrazione? Cosa si aspetta ad intervenire? Numerose sono le lamentele dei cittadini su facebook e fuori, ma tuttora il degrado continua".