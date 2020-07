Proroga emergenza sanitaria, Scosceria (FdI): "La vera emergenza non è il Coronavirus ma la 'Poltrona Virus'" (VIDEO)

La proroga dell'emergenza sanitaria al 31 luglio, la scuola, Autostrade e la sicurezza. Questi i temi sul quale si è concentrato il componente del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia Savona Renato Scosceria.

"Penso che sia una decisione decisamente strumentale, il numero dei ricoverati in terapia intensiva in tutta Italia è inferiore alle 70 unità, il paventare una rinascita di questo virus che sicuramente non è debellato nella misura tale da richiedere un provvedimento di questo tipo mi sembra esagerato. La vera emergenza non è oggi il Coronavirus ma la 'Poltrona Virus', si stanno dividendo 350 poltrone di enti, cda, presidenze di vari soggetti istituzionali. Se c'è un'emergenza limitato del Covid questa risiede proprio nel meridione dove continuano a sbarcare a centinaia i migranti senza controllo alcuno e rispetto ai quali è dato statistico che il 35 e 40% sia affetto da Covid che poi ci portano liberamente perchè poi cercano di scappare dai centri di accoglienza e girano in mezzo agli italiani che inconsapevoli acquisiscono la malattia" spiega l'avvocato Scosceria puntando il dito contro il Governo Conte.

"La scuola è lo specchio della società, sento le continue lamentele dei dirigenti scolastici per quanto riguarda i vuoti d'organico dei docenti e degli assistenti scolastici, trovo paradossale e sono molto pessimista, che a distanza di due mesi dall'inizio delle elezioni scolastici ci troviamo in questa grave situazione dopo che Azzolina con il periodo del lockdown ha avuto ogni possibilità di studiare, verificare e porre rimedio ad una situazione veramente anomala" ha continuato l'avvocato, critico contro il Ministro.

"Si sta giocando una partita a tarallucci e vino sulla pelle degli automobilisti italiani, degli esercenti e dei balneari, com'è possibile che è da due anni che Conte parla di revoca della concessione con le vittime che ci sono state del ponte Morandi, siano ancora indecisi e si giochi ancora al ribasso. La famiglia Benetton se si va di questo passo dormirà sonni tranquilli, andranno avanti, con i soliti guadagni e potrà esserci la solita incuria che ha portato al disastro che ben conosciamo" precisa Renato Scosceria.

"Se non stringiamo i freni sulla delinquenza spesso minorile aizzata dall'alcol e dalla droga, rischiamo di avere una stagione ulteriormente degradata. Ringrazio le forze dell'ordine che ci mettono il loro impegno, occorre che siano rafforzati da interventi esterni affinché possano meglio controllare il territorio e prevenire episodi di criminalità che pur riguardando pochi danneggiano in molti" conclude il componente provinciale di Fratelli d'Italia Savona.