Savona, restyling Villa Zanelli. Pd attacca: "Giunta Caprioglio dimostra totale mancanza di programmazione e visione futura"

"Abbiamo sempre detto che la ristrutturazione di Villa Zanelli attesa dai savonesi dopo tanti anni e finalmente possibile grazie ai fondi del Governo, dovesse prevedere una destinazione pubblica e utile per la città (il vecchio progetto già finanziato e affossato da Vaccarezza allora Presidente della Provincia di Savona, di realizzare nella Villa un istituto di alta formazione per il turismo, avrebbe avuto ricadute importantissime su Savona e sull'attrattività per i giovani savonesi e non). Invece il comune ha ottenuto il finanziamento dal Governo, ma Villa Zanelli verrà trasformata in un hotel di lusso con 8 stanze e affidata a privati i quali pagheranno oneri di concessione per la gestione non al comune ma al proprietario (cioè ARTE)". Cosi inizia la nota diramata dal Gruppo Consiliare Pd di Savona.