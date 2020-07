Vertenza Bombardier, Melis (M5S): "Fondamentale mantenere i livelli occupazionali"

“Da anni abbiamo seguito questa vertenza sollecitando come rappresentanti suo territorio tutti gli interventi sia di Regione sia anche del Mise e del Mit”.

A margine dello sciopero di tre ore dei lavoratori della Bombardier di Vado Ligure, nuovamente scesi per strada ieri per via di una situazione complicata che sta affrontando l’azienda, il candidato alle prossime elezioni regionali per il Movimento Cinque Stelle Andrea Melis ha fatto il punto della situazione esprimendo la sua vicinanza ai lavoratori.

“Nuovamente sia pronti a fare la nostra parte per aiutare questa importantissima azienda a superare questo momento difficile di possibile fusione e possibile acquisizione oltre al fondamentale obiettivo che riguarda il mantenimento dei livelli occupazionali così come per i dipendenti Piaggio” ha proseguito Melis.

L’area di crisi complessa è un’opportunità, dobbiamo coltivarla e mantenerla viva a tutti i livelli, regionale e ministeriale e anche questo credo sia un percorso sul quale si possano fare ulteriori azioni e spero, salve disponibilità di bilancio, sia Regione che Stato centrale possano fare ulteriori interventi” conclude il candidato del M5S.