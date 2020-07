Anche all'ospedale di Albenga in dono un videolaringoscopio di ultima generazione

Ancora una donazione di rilievo effettuata dal Gran Capitolo Italiano del Rito Moderno (ritualità massonica affiliata al Grande Oriente d’Italia, Massoneria Universale di Palazzo Giustiniani). Un videolaringoscopio McGrath con set di lame dedicato è stato consegnato all'Ospedale Santa Maria Misericordia di Albenga.

A ricevere l'apparecchiatura sono stati i dirigenti del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione della Asl 2 savonese, Paolo Marin e Brunello Brunetto.

Pochi giorni fa, in modo analogo, fa un videolaringoscopio di ultima generazione era stato consegnato all'Ospedale San Paolo di Savona.

Si tratta di uno strumento endoscopico particolarmente avanzato, con set di lame dedicate, per far fronte alle delle criticità più delicate durante le crisi respiratorie, impiegato anche per intubare il paziente.