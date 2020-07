Cluster Covid di Savona, l'assessore Viale: "Prosegue il tracciamento dei casi, sono tutti in buona salute"

É di questo pomeriggio la notizia di un nuovo cluster di Coronavirus nella nostra provincia (leggi QUI). A renderlo noto è stato il presidente della Regione Giovanni Toti e poco dopo la vicepresidente della Regione nonchè assessore regionale alla sanità Sonia Viale è intervenuta ai nostri microfoni per ulteriori aggiornamenti: "Appena abbiamo avuto evidenza di caso positivo - ha spiegato l'assessore - abbiamo, come uffici prevenzione dell'Asl 2 che ringrazio ancora per l'azione tempestiva ed efficace, iniziato l'azione di tracciamento e di ricostruzione del percorso della persona in modo tale da individuare l'eventuale momento in cui si è verificato il contagio. Si è risaliti ad una data che effettivamente ha consentito di fare il tracciamento delle persone che potenzialmente potevano essere contatti di caso confermato e questa azione ha dato un riscontro: siamo risaliti a 18 casi positivi".

"Il luogo identificato è un ristorante che ora è ovviamente chiuso - ha proseguito Sonia Viale - a tal proposito ringrazio anche le attività economiche e produttive della nostra regione che rispettano le linee guida, perché la ricostruzione è stata effettuata anche grazie agli elenchi che i nostri ristoratori devono avere rispetto agli avventori giorno per giorno. Le persone positive sono state tutte individuate e poi ovviamente a cascata per ogni caso positivo si faranno i tamponi a tutti i contatti stretti dei casi positivi. L'indagine a tappeto è in corso, ma tutte le persone considerate contatti stretti sono già in isolamento a casa, quindi l'azione efficace e tempestiva circoscrive la diffusione del virus".