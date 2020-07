Lettera al direttore: "In Val Bormida serve ospedale dedicato a qualche specialità e un Pronto Soccorso efficiente H24"

Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione inviata alla nostra redazione da parte del dottor Cesare Badoino, chirurgo della mano a Savona. La missiva si riferisce ad una lettera pubblicata nei giorni scorsi (LEGGI QUI).

"Ha ragione la signora. L'ospedale di Cairo Montenotte ha una storia 'non banale'. Dai tempi ricordati, è passata molta acqua sotto i ponti e per lo più 'sporca'. Oggi in Val Bormida non serve un ospedale qualunque e comunque, ma un presidio dedicato a qualche specialità".

"E' invece improcrastinabile non un Pronto Soccorso qualunque, bensì un 118 efficace ed efficiente H24 che possa effettuare soccorsi qualificati e trasportare i malati nell'Ospedale più idoneo in ambulanza o in elicottero. Oggi la sanità e nella fattispecie l'emergenza, a mio giudizio, vanno gestite così".