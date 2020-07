Covid-19, Comi (sindaco Calice): "Chiedo ai miei cittadini di rispettare le normative di sicurezza"

"Come molti di voi avranno saputo dai media locali e dai social più diffusi sono in atto numerosi controlli nel territorio provinciale a seguito della scoperta di un possibile focolaio Covid-19 nelle nostre zone". Questa la nota postata su Facebook dal sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi.

"Mi pare opportuno in attesa delle necessarie verifiche, ripeto in corso in queste ore e giorni, ricordare a tutti i cittadini quanto sia importante mantenere e rispettare le normative vigenti in materia di distanziamento sociale e continuare ad adoperare i dispositivi individuali di protezione come quasi ovunque indicato e raccomandato".

"È chiaro che l’emergenza sanitaria per quanto numericamente meno rilevante di qualche mese fa sia ancora in corso e come stiamo osservando potrebbe, se sottovalutate le misure di protezione essenziali, riprendere vigore. Chiedo a tutti i miei cittadini, se possibile senza allarmismi o discussioni inutili, di continuare ad osservare le indicazioni suggerite in merito e cioè di portare la mascherina ogni volta ci si trovi in luoghi frequentati da altre persone, di utilizzare i disinfettanti per le mani che sono presenti in ogni attività commerciale del paese e di evitare assembramenti".

"Nelle prossime ore e giornate seguiranno eventuali altri aggiornamenti in merito all'evoluzione della situazione. Abbiamo fatto tanto tutti insieme in questi mesi e cerchiamo ora di non vanificare gli sforzi ed il lavoro di tanti medici, infermieri e volontari abbassando la guardia proprio ora" conclude il primo cittadino Comi.