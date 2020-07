Test sierologici alle forze dell'ordine, Traverso (SIAP): "Siamo al paradosso"

"Ma è possibile che ci sia voluto l’intervento del SIAP per far capire che una settimana per dare il consenso ai test sierologici in un periodo di ferie meritatissime inciderebbe sicuramente sulla possibilità di effettuare un monitoraggio serio? Mentre in Italia sono stati fatti già quasi 50 mila test sierologici ai poliziotti, in Liguria ci si inventa di tutto e di più per cercare di farne il meno possibile".